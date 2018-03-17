"التعليم" تشدد على نشر الأجزاء المحددة في المناهج على مواقع المديريات

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على موجهي المواد الدراسية، بالتأكد من وصول نشرات الأجزاء المحددة للاطلاع فقط بالمناهج إلى جميع المدارس؛ لإخطار جميع المعلمين والطلاب بها، وكذا التأكد من وضع تلك الأجزاء على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية.

وشدد حجازي – وفقًا لبيان صحفي اليوم السبت- على عدم ورود الأجزاء المحددة للاطلاع فقط بالمناهج بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومراعاة ما ورد بتقارير مستشاري المواد بخصوص تقييم امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وحددت وزارة التعليم أجزاء من المناهج الدراسية، للاطلاع فقط، دون تضمينها بامتحانات نهاية العام، نظرًت لقصر فترة الفصل الدراسي الثاني وما يمر به من ظروف استثنائية وإجازات متعددة.