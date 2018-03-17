مسئولون: الدعم الإماراتي وراء الطفرة غير المسبوقة في قطاع النخيل

أبوظبي- أ ش أ:

قال مسئولون مصريون مشاركون في المؤتمر الدولي السادس لـ(نخيل التمر)- الذي تنطلق فعالياته بعد غد الاثنين بأبوظبي-، إن قطاع النخيل المصري حقق طفرة غير مسبوقة بفعل الدعم الإماراتي، مثمنين الجهود التي تبذلها الدولة في دعم وتطوير وتأهيل القطاع الزراعي بشكل عام ونخيل التمر على وجه الخصوص.

وأوضحوا - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) السبت-، أن هذا الدعم ساهم في زيادة حجم مصانع التمور بسيوة من 9 إلى 13 مصنعا خلال 3 سنوات ومضاعفة عدد ثلاجات حفظ التمور وإحداث طفرة غير مسبوقة أدت لرفع المستوى الاقتصادي للمزارعين وتحسين دخولهم.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، إن نجاح مهرجان التمور المصرية على مدار 4 سنوات، كان بفضل جهود دولة الإمارات في تأهيل وتسليم مصنع التمور الحكومي بسيوة وإنشاء المخازن المبردة في محافظة الوادي الجديد واستقدام الخبراء الدوليين لدعم سلسلة القيمة المضافة لنخيل التمر في مصر، إضافة إلى تمكين أكثر من 200 مزارع نخيل من الحصول على شهادة الزراعة العضوية ما يساعد في قبول وانتشار التمور المصرية عالميا.

وأضاف وزير الزراعة، أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الوطيدة والحميمة بين مصر والإمارات ممثلة في جائزة (خليفة الدولية) لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع محافظة مطروح ووزارتي التجارة والصناعة والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة.

من جهته، أوضح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن جهود دولة الإمارات ساهمت في المحافظة على التنوع الحيوي للغطاء النباتي بجمهورية مصر العربية، لأن شجرة نخيل التمر تعتبر من أهم مفردات التنوع الحيوي بصفتها شجرة رافقت الإنسان المصري عبر التاريخ وهي تمثل شموخ الإنسان وارتباطه بالأرض.

كما أشاد محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد، بمبادرة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتأهيل قطاع نخيل التمر المصري، مشيرا إلى أن الورقة العلمية التي سيقدمها خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر ستركز على الدعم الإماراتي الذي ساهم في رفع حجم مصانع التمور بسيوة من 9 إلى 13 مصنعا خلال 3 سنوات بإجمالي استثمارات مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه ومضاعفة عدد ثلاجات حفظ التمور بسيوة من 15 إلى 25 ثلاجة خلال 3 سنوات، إضافة إلى تزايد الكميات المخزنة من التمور من 8 إلى 16 ألف طن بنسبة 100 % وإحداث طفرة غير مسبوقة في أسعار التمور أدت لرفع المستوى الاقتصادي للمزارعين وتحسين دخولهم.

ونوه محافظ مطروح بارتفاع حجم إنتاج سيوة من التمور- الصنف السيوي من 16 ألفا إلى 20 ألف طن والعزاوي من 8 آلاف إلى 12 ألف طن مع وجود توسعات كبيرة في زراعة التمور خلال هذه الفترة خاصة مع تنفيذ مشروع تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور باستقدام خبراء الزراعة من عدة دول لتعريف المزارعين والمصنعين على أحدث الدراسات والبحوث والتقنيات في مجال النخيل والتمور لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير نوعية التمور وتنويع المنتجات من خلال زيادة فرص الاستثمار.

وأشار إلى حصول 4 مصانع لتجفيف وتعبئة التمور بسيوة على شهادات الآيزو 22000 من خلال وزارة الصناعة مركز تحديث الصناعة وجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة، وحصول 5 مصانع على شهادات الحلال العالمية وتأهيل 200 مزرعة لإعلانها مزارع عضوية من خلال استقدام خبراء منظمة (الفاو) لتأهيل المزارع وتعميم ذلك على كافة مزارع النخيل بسيوة بالتعاون بين جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة الإمارات الشقيقة ووزارة الصناعة وجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة وأصحاب المصانع والمزارعين.

ولفت إلى زيادة مشاركة مصانع التمور بسيوة بالمهرجانات ومنها مهرجان أبوظبي للتمور بالتعاون بين محافظة مطروح وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وتوقيع اتفاقية التأهيل مصنع واحة سيوة للتمور الحكومية بإجمالي استثمارات تقدر 10 ملايين جنيه وزيادة حجم الصادرات المصرية من التمور حيث كانت نسبة الصادرات عام 2015 تقدر بـ 8% في 2015، وبلغت 23 % في 2017 ويتوقع وصولها إلى 30 % من خلال فتح الأسواق الجديدة خاصة دول جنوب شرق آسيا- إندونيسيا- ماليزيا- الصين- الهند.

من جهتها، قالت الدكتورة حنان الحضري ممثل طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن مسابقة التمور المصرية ساهمت في تعزيز التنافسية الإيجابية بين مزارعي نخيل التمر على مستوى جمهورية مصر العربية، وساهمت في جودة التمور المصرية وزيادة الطلب عليها، حيث أصبحنا نرى التمور المصرية في شرق آسيا وأوروبا والدول العربية.

يشار إلى أن مصر تشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر بأبوظبي، بوفد يتقدمه الدكتور عبدالمنعم البناء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي سيقدم كلمة في الجلسة الافتتاحية، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح الذي سيقدم ورقة عمل لعرض قصة نجاح الشراكة بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومحافظة مطروح والقطاع الخاص في مشروع تنمية غرب سيوة بجمهورية مصر العربية، والدكتور هشام علام نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة حنان الحضري ممثل طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.