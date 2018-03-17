مصدر وفدي لمصراوي: أبوشقة حصل على تأييد "أباظة وعبد النور"

كتبت - هند الشامي:

علم مصراوي، أن بهاء أبوشقة، المرشح لرئاسة حزب الوفد، تواصل الأسبوع الماضي مع كل من محمود أباظة، الرئيس السابق للحزب، ومنير فخري عبدالنور، القيادي بالحزب، للحصول على دعمهم، ودعم أعضاء الجمعية العمومية الوفدية الموالية لهم.

وقال مصدر قيادي بحزب الوفد، إن الجلسة التي تمت الأسبوع الماضي، شهدت قبولا من جانب أباظة وعبدالنور، لدعم أبوشقة، لرئاسة الوفد، فيما لم يفصح بعد عن تفاصيل العرض، وما إذا كان اتفاق حول المقاعد المنتظر أن يحصدها أنصار أباظة حال فوز أبوشقة.

وحاول مصراوي، التواصل مع أبوشقة، إلا أنه لم يجب بنفسه على الهاتف منذ أمس، لسؤاله عن موقفه من المصالحة مع من فصلوا من أنصار أباظة.

يذكر أن انتخابات حزب الوفد ستجرى يوم 30 مارس المقبل.