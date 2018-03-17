برلماني: الطالبة "مريم" ماتت نتيجة الإهمال الطبي ببريطانيا.. ولابد من محاسبة الجناة

كتب – محمود رمزي:

قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، السبت، إن الطالبة المصرية مريم عبدالسلام لم تمت إثر اعتداء عليها من قبل فتيات فقط بل نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرضت له أثناء علاجها في المستشفى البريطانية الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول القضية.

وأضاف الورداني، في بيان له، أن هناك العديد من التجاوزات يتعرض لها أبناء مصر بالخارج ولابد من سرعة التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر، مشيرًا إلى أن مقتل "مريم" جنائي ويجب الوقوف على سير التحقيقات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تقف خلف مواطنيها وتحمي حقوقهم في الداخل والخارج، وأنه لا تهاون أبدًا في حساب المقصرين في التعامل مع أرواح الأبرياء.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لإيفاد لجنة للخارج للوقوف على كيفية سير التحقيقات، ومحاسبة الجناة بعد الإفراج عن عدد من الفتيات المتهمات في واقعة مقتل الطالبة مريم.