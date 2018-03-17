وزير التعليم العالي يسلم جوائز التميز للفائزين بأفضل أبحاث ماجستير ودكتوراه

كتبت-داليا شبل:

سلم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جوائز التميز للفائزين في المسابقة الوطنية لأفضل أبحاث ماجستير ودكتوراه في مجال الهندسة لعام 2017، والتي تنظمها لجنة قطاع المعاهد الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تقدم عبدالغفار بالشكر للجنة قطاع المعاهد الهندسية على اهتمامها بدعم البحث العلمي في مجال الهندسة وتطوير العمل بهذا القطاع الهام، مشيرا لتميز مصر عالميا في مجال العلوم الهندسية حيث تحتل المرتبة (100 إلى 150) عالميا.

وأكد عبدالغفار على تقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين المتميزين في كل المجالات وتشجيع المسابقات الوطنية سواءً بين طلاب البكالوريوس والباحثين لاختيار أفضل مشاريع تخرج وأبحاث علمية، ومضاعفة قيمة الجوائز باستمرار لتحفيز الباحثين وتشجيعهم.

ونوه عبدالغفار، إلى حجم الإنتاج العلمي الكبير الذي تقدمه الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مختلف التخصصات، وأهمية الاستفادة منه بشكل اقتصادي، وتوجيه البحث العلمي ليخدم خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مطالبا الباحثين بتوجيه أبحاثهم في إطار الاستراتيجية القومية للبحث العلمي.

ولفتت الوزارة –في بيانها- إلى أن المسابقة تضمنت 29 بحثا للماجستير و30 بحثا للدكتوراه، شارك فيها باحثون من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مجالات الهندسة المختلفة، وتم الاختيار بينها وفقا لمعامل التأثير للرسالة والنشر الدولي.

وتابعت الوزارة، فاز بالمركز الأول لأفضل رسالة ماجستير الباحث ضياء عبد الرحيم جامعة حلوان، والمركز الثاني الباحث محمد هاني أبو قرش الجامعة الأمريكية، والمركز الثالث الباحث محمود أحمد محمد جامعة بنها.

وفاز بالمركز الأول لأفضل رسالة دكتوراه الباحثة جيهان قطب جامعة المنيا، والمركز الثاني الباحثة دينا صلاح ضيف الله الجامعة الأمريكية، والمركز الثالث الباحث محمد محمود عبد المجيد الجامعة اليابانية.