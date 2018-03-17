غرفة السياحة: 274 شركة مصرية فعلت عقودها بوزارة الحج السعودية

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الغرفة وثقت 804 عقود وكالة عمرة لشركات السياحة المصرية مع 192 وكالة عمرة سعودية، موضحًا أن أعداد الشركات السعودية العاملة في العمرة والفعالة تعدت 250 شركة سعودية وهو عدد أكثر من المتوقع.

وأوضح أمين لمصراوي، اليوم السبت، أن 274 شركة مصرية وثقت عقودها بوزارة الحج السعودية وأخطرت وزارة السياحة، وباقي الشركات جاري توثيق عقودها بوزاره الحج حتى الآن.

وكانت وزارة السياحة، حددت "مهلة" أسبوع لجميع شركات السياحة العاملة فى مجال رحلات العمرة والمتعاقدة مع الوكلاء السعوديين يتم خلاله إرسال مستند رسمي من البنك الذي تتعامل معه الشركة إلى الوزارة يؤكد إصدار خطاب بنكى بقيمة 200 ألف ريال إلى الوكيل السعودى على أن يتضمن هذا المستند ما يفيد بأنه تم إرسال خطاب الضمان إلى المملكة.

وحذرت الوزارة من أي تأخير في هذا المستند سوف يعرض الشركة للمخالفة على أن تتقدم الشركات بهذه الأوراق إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية لغرفة عمليات الحج والعمرة خلف نادي السكة الحديد بمدبنة نصر.​