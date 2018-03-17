حمدي بدين: مشروع الاستزراع السمكي يتكون من 5 آلاف حوض

القاهرة - أ ش أ:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروعات الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، واستمع إلى شرح تفصيلي من اللواء أركان حرب إيهاب عبدالله رمضان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي أوضح أن المشروع يتكون من 5906 أحواض استزراع سمكي موزعة كالآتي المزرعة "أ" 3521 حوض استزراع سمكي على مساحة 9500 فدان، المزرعة "ب" 1810 أحواض استزراع سمكي على مساحة 4898 فدان، المزرعة "ج" 575 حوض استزراع سمكي على مساحة 1592 فدان.

وأضاف أن المكون الثاني في المشروع يشمل "الترعة الرئيسية والفرعية"، وتستخدم الترعة الرئيسية لتغذية 331 حوض استزراع سمكي بالمياه العذبة، كمل يبلغ إجمالي الأطوال للترعة الرئيسية 39.7 كيلومتر ، وإجمالي أطوال الترعة الفرعية 200 كيلومتر.

وأوضح أن المصارف الرئيسية والفرعية، تستخدم في تصريف المياه التي يتم تجديدها يوميا لأحواض الاستزراع السمكي، ويتم الصرف من حوض الاستزراع السمكي من خلال غرف صرف للمصارف الفرعية إلى المصارف الرئيسية ثم إلى بحيرة صرف للتخلص من الأمونيا الموجودة في مياه الصرف قبل نقلها للبحر، ولفت إلى أنه يوجد 3 محطات صرف بإجمالي 48 طلمبة لتصريف 4 ملايين متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى الأعمال البحرية في المشروع، حيث تم تنفيذ حاجز أمواج بطول 500 متر وحاجز أمواج بطول 300 متر، لصالح تأمين وخدمة السفن.

وأوضح أن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى على مساحة 14 ألفا 398 مترا مربعا، بإجمالي 5331 حوضا، ومن المخطط الانتهاء منها في شهر أكتوبر القادم، مضيفا أنه تم البدء في تنفيذ مشروع المزارع السمكية في منطقة الديبة غرب بورسعيد على مساحة 203 أفدنة من خلال مرحلتين المرحلة الأولي 107 فدان بإجمالي 60 حوضا وتم تنفيذها بنسبة 100%، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 96 فدانا بإجمالي 12 حوضا ووصلت نسبة التنفيذ بها 70% ومن المخطط الإنتهاء منها قبل نهاية شهر مايو المقبل.

من جانبه قال اللواء حمدي محمد بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، إن مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة يتكون من 5 آلاف حوض استزراع أسماك بحرية، و331 حوض استزراع أسماك مياه عذبة، بالإضافة إلى بحيرة صيد حر على مساحة 10 آلاف فدان، و100 قفص بحري، مبينا أنه تم افتتاح 50 قفصا في افتتاح غليون والـ50 الآخرين جاري تجهيزهم.

وأضاف اللواء حمدي بدين، أن المشروع يتضمن منطقة لوجيستية لخدمة الأقفاص البحرية، ومنطقة صناعية وإدارية بالإضافة إلى مصنع للثلج ومخازن للعلف، موضحا أن إنتاج المنطقة من العلف بلغ 120 ألف طن علف أسماك و 60 ألف طن علف جمبري.

وفيما يتعلق بمشروع مثلث الديبة ببورسعيد، أكد اللواء حمدي بدين أنه تم الانتهاء بنسبة 95% من أحواض الاستزراع في المثلث والتي تبلغ 72 حوضا، وسيتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل 30 يونيو القادم.​