بالأرقام| مدينة "الأثرياء" القاهرة الجديدة.. 10 آلاف لمتر الشقة و21 للفيلا

كتب- محمد عبدالناصر:

مدينة القاهرة الجديدة من أكثر المدن التي دائما ما تكون محل بحث المصريين عن وحدة سكنية فيها، سواء من خلال المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان أو الشركات الخاصة، وكنتيجة لزيادة الطلب على المدينة يرتفع سعر المتر السكني بها سواء للشقق أو للفيلات بشكل مستمر، حتى أصبحت مدينة الأثرياء.

وسجلت أسعار الوحدات السكنية في مختلف مناطق القاهرة الجديدة ارتفاعات واضحة خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذي أثر على أسعار كل مواد البناء والتشطيبات، وبلغت زيادة الأسعار في المتوسط 70%.

ويقدم "مصراوي" في هذا التقرير سعر المتر السكني بمناطق مدينة القاهرة الجديدة، والتي تراوحت بين 10 آلاف وحتى 5 آلاف للمتر السكني داخل الشقق، و20 ألفًا وحتى 13 ألفًا للمتر السكني داخل الفيلات.

جاءت منطقة الشويفات الأغلى في القاهرة الجديدة بـ 10900 ألف جنيه للمتر السكني، يليها الوحدات السكنية الموجودة على شارع التسعين بـ 10 آلاف للمتر، ومنطقة الأحياء بـ9500 جنيه للمتر داخل الشقق السكنية.

ويقول عماد المسعودي، رئيس مجلس إدارة شركة عقار ماب، إحدى المنصات الرائجة لبيع العقارت على الانترنت وتقديم خدمات تسويقية وبحثية في قطاع القعارات، أن طلب الشراء زاد على الوحدات السكنية في مدينة القاهرة الجديدة بنسبة 82% خلال آخر 12 شهرًا.

وأضاف مسعودي في تصريحات لمصراوي، أن متوسط الإقبال على شراء الفيلات زاد بنسبة 48% خلال آخر 12 شهرًا بنسبة زيادة في الأسعار 32%.

وسجل متوسط المتر السكني كامل التشطيب في منطقة النرجس 8.8 ألف جنيه، وفي منطقة المستثمرين الشمالية وصل إلى 8.7 ألف جنيه، بينما سجل في حي الياسمين 8.3 ألف جنيه.

وفي المناطق التي تعتبر متوسطة الأسعار سجل متوسط سعر المتر بها 8 آلاف، ففي منطقة البنفسج وصل المتر السكني بها داخل الشقق كاملة التشطيب 8 آلاف جنيه، ومنطقة اللوتس بـ 7.9 ألف جنيه، وفي منطقة التمر حنة سجل 7.3 ألف جنيه.

وجاءت أقل المناطق أقل سعرا في القاهرة الجديدة منطقة أبو الهول بـ 5 آلاف للمتر، والقرنفل بـ 6 آلاف للمتر، والقطامية بـ 6.5 ألف جنيه للمتر، بينما سجل التجمع الثالث 6.6 ألف جنيه للمتر.

وعن أسعار الفيلات داخل القاهرة الجديدة سجلت منطقة القطامية الأعلى سعرًا بـ 21 ألف جنيه للمتر كمتوسط سعر، يليها منطقة الشويفات بـ 19.5 ألف جنيه للمتر، ثم شارع التسعين بـ 18 ألف جنيه للمتر.

وسجل حي الياسمين أقل سعر للمتر داخل الفيلات بـ 13.2 ألف جنيه، وفي منطقة البنفسج وصل إلى 13.6 ألف جنيه، ثم منطقة الأحياء بـ 15 ألف جنيه للمتر داخل الفيلا.

ويتواجد في القاهرة الجديدة بعض الأسعار الخيالية سواء للوحدات أو للفيلات، حيث يصل سعر بعض الفيلات إلى أكثر من 150 مليون جنيه، نتيجة للخدمات الموجودة بها، وأنواع التشطيبات.

كما يتعدى سعر المتر داخل الشقق 25 ألف جنيه في بعض الكمبوندات لما فيه من مميزات تكاملية وإضافية من النادي الرياضي والمول التجاري وحممات السباحة.