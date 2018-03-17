وزير الآثار يتفقد جزيرة فرعون بطابا

كتب ـ يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم السبت، جزيرة فرعون بطابا على هامش مشاركته في احتفالية رفع العلم المصري على أرض طابا بسيناء في الذكرى الـ29 لاستردادها.

وحسب بيان، اليوم السبت، رافق الوزير خلال الجولة الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وجاءت الزيارة للوقوف على استعدادات الوزارة لإعداد الملف الخاص بجزيرة فرعون لتسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي.

ووضعت الوزارة، خطة ترميم متكاملة للموقع وإدارته بما يتناسب مع كونه أحد المواقع ذات القيمة التاريخية والأثرية والطبيعية المهمة والتي تتضمن تطوير مركز الزوار الموجود بالموقع وتسهيل الوصول للجزيرة وتوفير الخدمات لزائريها.

يذكر أن قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون، من أهم الآثار الإسلامية في سيناء، وتقع على بعد 8 كم من طابا، وتمثل قيمة تاريخية وثقافية مهمة، وأنشأها القائد صلاح الدين (عام 567 هجرية 1171م) لتأمين خليج العقبة ضد غارات الصليبيين وحماية طرق المواصلات والحج والتجارة عبر سيناء.