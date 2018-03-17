غدا .. إسماعيل يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة موازنة العام المالي الجديد

كتب- محمد غايات:

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة غدا الأحد وذلك بقر مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، تمهيداً لتقديمها إلى البرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري.

وقال رئيس الوزراء قبيل سفره لألمانيا، حسب بيان، إن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة اقليمياً وعالمياً.

وأكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.​