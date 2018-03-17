محافظ الجيزة يفتتح مركز تنمية المجتمع لائتلاف دعم مصر

كتب- السيد الحراني:

قال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن ما ينفذه "ائتلاف دعم مصر" وما قدمه للوطن من ثورة تشريعية في مرحلة فارقة من تاريخ مصر تحمل خلالها الائتلاف، وهو في القلب من البرلمان وممثل للأغلبية تحت القبة، عبئًا ثقيلًا في مساندة الدولة في قرارات الإصلاح الاقتصادي.

ونوه إلى أن النواب استطاعوا أن يخوضوا المعركة من أجل الوطن بمنتهى النزاهة والشرف والأمانة لا هدف لهم سوى العبور بمصر إلى بر الأمان تحت راية القيادة السياسية الحكيمة في شخص الرئيس المناضل عبدالفتاح السيسي رجل المرحلة وحارس طموحات المصريين.

وقال المحافظ، خلال افتتاحه وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر مركز تنمية المجتمع التابع لـ"ائتلاف دعم مصر" بمحافظة الجيزة: "إن نواب الائتلاف لم يتهاونوا لحظة في تلبية نداء الوطن وأن ما ينفذه الائتلاف من جولات مكوكية في محافظات مصر كان هدفه ملء الفراغ الذي شهدته الحياة السياسية طوال الفترة الماضية لكننا أصبح لدينا ائتلاف للأغلبية يبحث عن المواطن ومشكلاته ويستمع إليه".

وقال طاهر أبوزيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر خلال الافتتاح، إن المركز الجديد سيكون مساندا لمشكلات وآلام المواطن الجيزاوى.

وأشاد أبوزيد بنواب المحافظة ودورهم الفعال في العملية السياسية قائلًا: "أنا على ثقة بنواب الجيزة وقدرتهم على التعاون مع قيادات المحافظة من أجل مصلحة المواطن كما سيكون هناك ثورة في العمل السياسي على أرض الجيزة من خلال هؤلاء النواب الأفاضل ".