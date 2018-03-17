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مصر للطيران تستضيف مؤتمر MRO Africa .. الاثنين المقبل

03:17 م السبت 17 مارس 2018
مصر للطيران تستضيف مؤتمر MRO Africa .. الاثنين المقبل

مصر للطيران

كتب- طه عبيد: 

تستضيف الشركة القابضة لمصر للطيران فاعليات المؤتمر الدولى "MRO Africa" الاثنين المقبل، بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية فى مجال الطيران ومصنعي الطائرات وشركات عالمية متخصصة في تأجير الطائرات والمحركات وتمويل الطائرات وشركات خدمات صيانة وعمرة الطائرات وعدد من السفراء الأفارقة.

والجدير بالذكر أن المؤتمر تحت رعاية وبحضور شريف فتحي، وزير الطيران المدني، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس أبوطالب توفيق رئيس شركة الصيانة.​

مصر للطيران مؤتمر MRO Africa تأجير الطائرات

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