مصر تشارك في معرض موسكو الدولي للسياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت مصر في الدورة الخامسة والعشرين لمعرض موسكو الدولي للسياحة والسفر MITT ، والذي يعد أكبر معرض سياحي في روسيا، خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.

وافتتح الجناح المصري، بالمعرض السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية بدولة روسيا الاتحادية، يرافقه عمرو العزبي المدير الإقليمي لهيئة تنشيط السياحة بانجلترا، والسيد أحمد حسن المستشار السياحي بدولة روسيا.

وتسلم السفير إيهاب نصر جائزة للمشاركة المتميزة لمصر بالمعرض.

وقال العزبي، في بيان، اليوم السبت، إن أهمية المشاركة المصرية في المعرض ترجع إلى اهتمام السائح الروسي بالسفر لمصر رغم الحظر المفروض، بعد أن زاد عدد السائحين الروس لمصر في 2017 مقارنة بعام 2016، مضيفا أن المعرض تزامن مع الإعلان عن تسيير أول رحلة طيران مباشر بين موسكو والقاهرة بعد رفع الحظر، والمزمع أن تبدأ إبريل القادم.

وعلى هامش المعرض عقد المدير الإقليمي لهيئة تنشيط السياحة بانجلترا والمستشار السياحي المصري، في حضور مدير شركة مصر للطيران بموسكو، عدة لقاءات مع منظمي الرحلات بالسوق الروسي، وتم مناقشة جميع التصورات والبرامج المقترحة للسياحة الروسية خلال الموسم القادم، في حضور مدير مكتب مشركة مصر للطيران بالعاصمة موسكو.

وأوضح العزبي أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على أهمية تسيير رحلات الطيران المنتظم بين البلدين، والتي ستساعد بشكل كبير في الترويج لمنتج السياحة الثقافية ومنتج السياحة الدينية بالمقصد المصري لدى السائح الروسي الذي كان يهتم بالسياحة الشاطئية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يجذب شرائح جديدة من السياحة الروسية الى مصر، ويفتح المجال أمام التعاون مع شركاء جدد من منظمى الرحلات هناك.

جدير بالذكر، أن معرض MITT من أهم المعارض السياحية الدولية والذي يقام سنويا في العاصمة الروسية موسكو، شاركت فيه حوالي 1800 شركة سياحية وفندقية من أكثر من 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.