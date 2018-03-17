"المرأة" يتصدر منصة "The 7s" ضمن فعاليات شهر العلوم المصري

كتبت-داليا شبل:

شاركت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في فعاليات قمةThe 7s للعام الثالث علي التوالي، الرائد في المناظرات والتنمية المجتمعية تحت عنوان "المرأة"، بهدف تعزيز المشاركة البناءة للمرأة في مجال البحث العلمي والابتكار؛ تحقيقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مجال العلوم، وتسليط الضوء على قصص النجاح الرائدة في التنمية التكنولوجية.

وحسب بيان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت، شارك نخبة من أبرز المتحدثين المتخصصين ورواد النهضة العلمية والأكاديمية ومتخذي القرار في العديد من المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وعلى رأسهم الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتورة ماريان عازر عضو بمجلس النواب، وماجدة مالك أول قائدة للطائرات في مصر.

وتابعت الأكاديمية، وتستضيف قمة The7s الثالثة خلال فعالياتها جلسات رئيسية لمناقشة دور المرأة في تنمية البحث العلمي بمصر وآلية ترسيخ دورها لتقديم العديد من الاقتراحات والأفكار التي سيتم تطبيقها لتمكين المرأة في المجتمع المصري.

من جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن شهر العلوم يجمع ما يقرب من 300 فعالية لتبسيط العلوم والتعليم الإبداعي تحت مظلة واحدة بصوره تختلف عن الأعوام الماضية، لتميز شهر العلوم هذا العام بفكر مميز، وأضاف صقر أنه عندما يكون عدد الباحثات المصريات حوالي 55 ألف بنسبة تتجاوز 43% من عدد الباحثين المصريين طبقاً لإحصائيات المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية فإننا نستطيع أن نتوقع الدور الكبير وغير المسبوق للمرأة المصرية في مجال البحث العلمي.

وأوضح صقر، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تولي اهتمامًا ودعمًا كبيرًا؛ لتعزيز مكانة المرأة المصرية في مجال البحث العلمي وترسيخ أسس التفكير العلمي البناء بتقديم العديد من البرامج والمنح المختصة لدراسة أحدث التطورات التكنولوجية والوقوف على أحدث المستجدات العلمية.​