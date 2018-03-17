غدًا.. الموعد النهائي لتقديم شركات السياحة خطاب البنك

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن غدا الأحد، هو الموعد النهائي لتقديم خطاب البنك لكل الشركات السياحية التي وثقت عقودها فعليا والتي يجري إنهاء توثيق عقودها ولن تراجع أي ملفات لم تستوفِ خطاب البنك اعتبارا من الاثنين المقبل.

وكانت وزارة السياحة، حدد مهلة أسبوع لجميع الشركات المتعاقدة مع الوكلاء السعوديين يتم خلاله إرسال مستند رسمى من البنك الذى تتعامل معه الشركة إلى الوزارة يؤكد إصدار خطاب بنكى بقيمة 200 ألف ريال إلى الوكيل السعودى على أن يتضمن هذا المستند ما يفيد بأنه تم إرسال خطاب الضمان إلى المملكة.

وأهابت الوزارة، من أي تأخير فى هذا المستند سوف يعرض الشركة للمخالفة، على أن تتقدم الشركات بهذه الأوراق إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية لغرفة عمليات الحج والعمرة خلف نادى السكة الحديد بمدينة نصر.

وحذرت الغرفة، الشركات السياحية الراغبة في العمل في العمرة لهذا الموسم سرعة توثيق عقودها مع الشركات السعودية حرصًا على استقرار موسمي العمرة والحج في مصر وذلك في ظل الجهود المبذولة لإنجاح موسمي الحج والعمرة.

وشهدت إجراءات سفر المعتمرين المصريين انفراجة ملموسة خاصة فيما يتعلق بأخذ البصمة الحيوية التى تنفذها شركة تسهيل السعودية المسئولة عن هذه الإجراءات وذلك بعد زيادة عدد مكاتب الشركة ببعض المحافظات وفقا للتقسيم الجغرافى بما لا تزيد المسافة عن 100 كيلو متر للراغبين فى إنهاء إجراءات البصمة.​