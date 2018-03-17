ختام فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك بنطاق البحر الأحمر

كتب- عمر مصطفى:

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي المشترك، والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية، واستمر على مدار عدة ايام بمسرح عمليات البحر الأحمر واشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدي قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة، والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

شارك فى التدريب عدد من القطع البحرية من مختلف الطرازات من بينها حاملتا المروحيات المصرية والفرنسية من طراز "ميسترال".

وتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عدد من الرمايات، والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الامن البحري، وتنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش على السفن المشبوهة وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة والتدريب على الإمداد بالوقود بين القطع البحرية، كما تم التدريب على تبادل أسطح الطيران للطائرات المشاركة بين القطع البحرية المصرية والفرنسية، بهدف صقل مهارات وقدرات العناصر المشاركة بما يسهم فى تعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين.

وحضر الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، أحد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف علي أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المشاركة في التدريب.​