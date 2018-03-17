وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع رئيس مجلس أمناء جامعة زويل

كتبت- داليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مصطفى السيد العالم المصري ورئيس مجلس أمناء جامعة زويل.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحث عبد الغفار، مع رئيس مجلس أمناء جامعة زويل، آلية دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية وجامعة جورجيا الأمريكية من خلال تخصيص بعثات وبرامج تدريبية قصيرة الأجل للباحثين المصريين بجامعة جورجيا وكذلك دعم التعاون المشترك في أبحاث ما بعد الدكتوراه وبرامج الاشراف المشترك.

وأضافت الوزارة، كما ناقشا التوسع في فتح أفرع للجامعات الأجنبية بمصر، وبحث التفاوض مع مزيد من الجامعات الكبيرة ذات الثقل، وكذلك الاستعانة بخبرات جامعة زويل في التحضير لبدء العمل بأكاديمية العلوم بجامعة الجلالة الجديدة مقترحا البدء بالتخصصات التي تتميز فيها مصر مثل النانو تكنولوجي والطاقة الشمسية، والمتجددة.

وتابع عبد الغفار، مع الدكتور مصطفى السيد، تطورات العمل بجامعة زويل مشيدا بتقدم الجامعة في مجال هندسة وعلوم النانو تكنولوجي وتفرد الجامعة ببرنامج دراسي متميز لطلاب البكالوريوس متفرد من نوعه عالميا، وكذلك الاستفادة من الجامعة في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى التوسعات التي قامت بها في مجال الطاقة الشمسية وافتتاح مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه مؤخرا في مدينة برج العرب بالتعاون مع الاتحاد الأوربي.

ومن جانبه أكد مصطفى السيد، إن فرص مصر في التميز في مجالات الطاقة الشمسية كبيرة نظرا لتوافر الشمس طوال العام، ويمكنها أن تصبح رائدة في هذا المجال عالميا.

ويذكر أن حضر اللقاء الدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، والدكتورة ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي ودعم السياسات بالوزارة.​