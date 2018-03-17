قبل تدشينه بساعات.. تفاصيل حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

يضع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجر أساس حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام، والتي تنفذها الشركة الصينية CSCEC.

ويعتبر حي المال والأعمال أحد المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 195 فدان بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 3.2 مليار دولار.

ويضم حي المال والأعمال مقر البنك المركزي ومطبعة لطباعة النقود، ومنطقة للبنوك، كما يتسابق عدد من البنوك المصرية والعربية، لحجز قطع أراضٍ لإقامة مقار جديدة لها بحي المال والأعمال، وتقدم بالفعل نحو 25 بنكًا بطلبات لشركة العاصمة الإدارية الجديدة لحجز قطع أراضٍ به.

كما تتكون منطقة الأبراج بحي المال والأعمال من 20 برجًا بارتفاعات تصل إلى 345 مترًا، فمن بينهم أعلى برج في قارة إفريقيا.

وتقدم منطقة الأبراج خدمات سكنية، إدارية، تجارية، خدمية وفندقية، حيث تعمل شركة CSCEC الصينية على تنفذ هذه المنطقة فهى من أكبر شركات المقاولات في العالم، فهذه الشركة مسئولة عن تمويل وتنفيذ المشروع.

كما تحتوى على أعلى برج في أفريقيا والموجود بمنطقة الأبراج على 50 طابقًا للاستخدام الإداري، وبه شقق وفيلات وحمامات سباحة ومنتجعات صحية وملاعب للأطفال، بجانب 20 مطعمًا وكافيه بمنصات عرض علوية، وسوق تجاري يشتمل منطقة للأزياء، والذهب، وحلبة لتزلج على الجليد.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع العملاق مع نهاية 2020، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 3.2مليار دولار.

ويتم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على 3 مراحل، الأولى على مساحة 40 ألف فدان، والثانية على مساحة 47 ألف فدان، والثالثة على مساحة 97 ألف فدان.​