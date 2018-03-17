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عمال مشروعات شرق بورسعيد يستقبلون السيسي بهتافات: "تنتخبوا مين؟"

02:02 م السبت 17 مارس 2018
عمال مشروعات شرق بورسعيد يستقبلون السيسي بهتافات: "تنتخبوا مين؟"

كتبت- ياسمين محمد:

استقبل عمال مشروع الأرصفة البحرية بميناء شرق بور سعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال زيارته التفقدية اليوم السبت- بهتافات "تحيا مصر".

والتقط العمال الصور التذكارية مع الرئيس السيسي، وأخذوا يرددون هتافات: "تنتخبوا مين السيسي، وحبيبكم مين السيسي، ربنا يوفقك ياريس".

واستمع السيسي لشرح مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأعمال تنفيذ الأرصفة البحرية في منطقة ميناء شرق بورسعيد.

مشروعات شرق بورسعيد السيسي عمال المشروعات

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