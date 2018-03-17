عمال مشروعات شرق بورسعيد يستقبلون السيسي بهتافات: "تنتخبوا مين؟"
كتبت- ياسمين محمد:
استقبل عمال مشروع الأرصفة البحرية بميناء شرق بور سعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال زيارته التفقدية اليوم السبت- بهتافات "تحيا مصر".
والتقط العمال الصور التذكارية مع الرئيس السيسي، وأخذوا يرددون هتافات: "تنتخبوا مين السيسي، وحبيبكم مين السيسي، ربنا يوفقك ياريس".
واستمع السيسي لشرح مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأعمال تنفيذ الأرصفة البحرية في منطقة ميناء شرق بورسعيد.
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