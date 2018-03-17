برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة بورسعيد

كتب- أحمد علي:

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات الاقتصادية اليوم في منطقة بورسعيد يعكس اهتمامه بالنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الفائض في الثروة السمكية.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم السبت، أن إنشاء بعض المزارع السمكية يدل على أننا أمام نشاط كبير يسهل حركة التجارة من أوروبا لشرق آسيا ومنطقة الخليج، مؤكدًا أن هناك استعدادًا لتحويل المنطقة لمنطقة تجارية عالمية، ما يفيد المنطقة وتنمية الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة بورسعيد، التي تعتبر منطقة صناعية وتجارية من الطراز الأول، وتوفر خدمات لوجيستية خاصة بالحركات التجارية.​