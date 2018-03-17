أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة بورسعيد

01:58 م السبت 17 مارس 2018
برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة بورسعيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد علي:

قال اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات الاقتصادية اليوم في منطقة بورسعيد يعكس اهتمامه بالنهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق الفائض في الثروة السمكية.

وأضاف الجاحر في تصريحات له اليوم السبت، أن إنشاء بعض المزارع السمكية يدل على أننا أمام نشاط كبير يسهل حركة التجارة من أوروبا لشرق آسيا ومنطقة الخليج، مؤكدًا أن هناك استعدادًا لتحويل المنطقة لمنطقة تجارية عالمية، ما يفيد المنطقة وتنمية الاقتصاد المصري والتنمية المستدامة.

ونوه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمنطقة بورسعيد، التي تعتبر منطقة صناعية وتجارية من الطراز الأول، وتوفر خدمات لوجيستية خاصة بالحركات التجارية.​

السيسي بورسعيد يونس الجاحر مجلس النواب

الخبر التالى:

عمال مشروعات شرق بورسعيد يستقبلون السيسي بهتافات: "تنتخبوا مين؟"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان