بأفلام رسوم متحركة.. البحث العلمي تنظم "مسرح الأطفال"

كتبت-داليا شبل:

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم السبت "مسرح العلوم"؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بمشاركة ما يقرب من 300 طالب من طلبة المدارس الإعدادية من المدارس الحكومية والرسمية واللغات.

وحسب بيان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم، يستهدف مسرح العلوم نشر الثقافة العلمية والوعي والتفكير العلمي، وإعداد جيل يهتم بالعلم والتكنولوجيا، وذلك من خلال برنامج وضع خصيصاً لذلك، ويأتي في إطار ما تسعى إليه الأكاديمية لتبسيط المناهج للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة.

وتابعت البحث العلمي، أن المسرح بإعداد بعض الموضوعات العلمية المبسطة لطلبة المدارس في صورة برامج مرئية لتفسير بعض العلوم النظرية والتطبيقية وإثارة انتباه الطلاب لمتابعة المادة العلمية وللتغلب على إحدى مشاكل العصر المتمثلة في عزوف الطلبة عن دراسة المواد العلمية، واشتمل البرنامج عرض مسرحية علمية بعنوان "عزيزتي الشجرة" بالمشاركة مع أحد المعاهد الأزهرية، وعرض فيلم علمي ثلاثي الأبعاد عن الديناصورات.

وأضافت: "عقب ذلك هناك ورشة عمل عن كيفية تصميم وتصنيع الابتكارات والتجارب العلمية والروبوت بالتعاون مع المراكز الاستكشافية للعلوم، وتم في نهاية اليوم توزيع هدايا رمزية مقدمة من الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني على الطلاب".

وأوضحت، أن ذلك يأتي في ضوء إيمان الأكاديمية بأن لها دور مهم في إعداد الأطفال المصريين من أجل المستقبل باعتبارهم أدوات التغيير القادرين على مواجهة التحديات المختلفة، سيتم تنظيم برنامج مسرح العلوم بصورة شهريه طوال العام ابتداء من شهر مارس، وذلك بحضور ومشاركة العديد من طلبة المدارس المختلفة الحكومية والتجريبية والخاصة من جميع الفئات العمرية؛ للارتقاء بمستوى الطلاب في المدارس والذين يمثلون علماء وباحثي مصر في المستقبل.

وأشارت البحث العلمي، كما يأتي ذلك تحت مظلة شهر العلوم المصري 2018 الذي يشهد العديد من الفاعليات خلال شهر مارس من كل عام، والذي أطلقه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2014.