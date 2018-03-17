بالأعلام والاحتفالات.. المصريون بلندن يواصلون التصويت في الانتخابات الرئاسية - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

احتفل المصريون أمام السفارة المصرية في لندن، بالمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي بدأت في الخارج أمس الجمعة.

وأظهرت بعض الصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج على موقع "فيسبوك" تواجدًا كبيرًا للمصريين في لندن رافعين أعلام مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، أمس الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج.

يذكر أن المصريين في الخارج دخلوا اعتبارا من أول أمس الأربعاء مرحلة الصمت الانتخابي، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في هذه الانتخابات، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي ليكون البت فيها يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج هذه الجولة في الثاني من أبريل.