غرفة السياحة: 13.8 ألف معتمر حتى الآن

كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام أمين، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة حتى الآن بلغ 13.8 ألف معتمر منذ انطلاق الرحلات أول شهر مارس الجاري، على أفواج متعددة عبر شركة مصر للطيران والطيران السعودي وشركات الطيران الخاصة.

وتوقع أمين في تصريحات لمصراوي، السبت، عدم وصول عدد المعتمرين لـ500 ألف معتمر، كما هو مقرر هذا العام، وذلك بسبب الرسوم الإضافية والبصمة، منوها إلى أن شركات "تسهيل" سوف تفتح خلال الأسبوع الجاري مقرات أخرى ستصل لـ 15 مركزا بعدما تم فتح 11 مركزا، علما بأن من قام بعمل البصمة أضعاف العدد الذي أدى العمرة.

وكانت اللجنة العليا للحج والعمرة، قررت تنفيذ عدد 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر شعبان، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية الموسم بعدد 100 ألف معتمر.

وعن ضوابط الحج، أكد أمين، أنها في مكتب وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لاعتمادها وأنهم في انتظار اعتمادها لتعميمها للجميع، منوها إلى أن أسعار برامج الحج للموسم الجديد أكثر من العام الماضي بنسبة تترواح ما بين 20 إلى 25%.

جدير بالذكر، أن إجراءات سفر المعتمرين المصريين شهدت انفراجة ملموسة خاصة فيما يتعلق بأخذ البصمة الحيوية التى تنفذها شركة تسهيل السعودية المسئولة عن هذه الإجراءات وذلك بعد زيادة عدد مكاتب الشركة ببعض المحافظات وفقا للتقسيم الجغرافى بما لا تزيد المسافة عن 100 كيلو متر للراغبين فى إنهاء إجراءات البصمة.

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