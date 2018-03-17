برلماني يحذر وزارة النقل من كارثة تهدد مليوني مواطن في إيتاي البارود

كتب- أحمد علي:

طالب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، وزارة النقل بإيجاد بديل آمن للمواطنين في إيتاي البارود، بعد إغلاق مزلقان القطار أمام أكثر من 2 مليون مواطن، مشددا على ضرورة إنشاء كوبري بسلالم كهربائية يسع كل المواطنين، فضلا عن نفق مشاة ليستوعب عدد كبير من المارة.

وحذر النائب، في بيان، اليوم السبت، من أن قرار غلق المزلقان دون بديل، ينذر بمشكلات كبيرة بين المواطنين نتيجة التزاحم، خصوصا وأن البديل الوحيد للمزلقان كوبري لا يتعدى عرضه مترين، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة نتيجة التزاحم.

وفي نفس السياق، وجه النائب رسالة تحذير لوزير النقل، من زيادة سرعة القطار في هذه المنطقة، ما يتسبب في خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وتساءل رحيم، أين وزارة النقل والسكك الحديدية من توفير معبر آمن لأكثر من مليوني مواطن مصري؟ مستنكرا تهاون المسئولين في التعامل مع أزمة هم على علم بها.

ووصف النائب، هذا التصرف بأنه استخفاف بأرواح البشر، لاسيما وأن هذه القرارات تتم بدون دراسة شاملة، قائلا: "لم يراعوا حياة أكثر من مليوني مواطن حياتهم معرضة للخطر، وبينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوو احتياجات خاصة.​