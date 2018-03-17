أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

برلماني يحذر وزارة النقل من كارثة تهدد مليوني مواطن في إيتاي البارود

12:08 م السبت 17 مارس 2018
برلماني يحذر وزارة النقل من كارثة تهدد مليوني مواطن في إيتاي البارود

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

كتب- أحمد علي:

طالب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، وزارة النقل بإيجاد بديل آمن للمواطنين في إيتاي البارود، بعد إغلاق مزلقان القطار أمام أكثر من 2 مليون مواطن، مشددا على ضرورة إنشاء كوبري بسلالم كهربائية يسع كل المواطنين، فضلا عن نفق مشاة ليستوعب عدد كبير من المارة.

وحذر النائب، في بيان، اليوم السبت، من أن قرار غلق المزلقان دون بديل، ينذر بمشكلات كبيرة بين المواطنين نتيجة التزاحم، خصوصا وأن البديل الوحيد للمزلقان كوبري لا يتعدى عرضه مترين، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة نتيجة التزاحم.

وفي نفس السياق، وجه النائب رسالة تحذير لوزير النقل، من زيادة سرعة القطار في هذه المنطقة، ما يتسبب في خطورة بالغة على حياة المواطنين.

وتساءل رحيم، أين وزارة النقل والسكك الحديدية من توفير معبر آمن لأكثر من مليوني مواطن مصري؟ مستنكرا تهاون المسئولين في التعامل مع أزمة هم على علم بها.

ووصف النائب، هذا التصرف بأنه استخفاف بأرواح البشر، لاسيما وأن هذه القرارات تتم بدون دراسة شاملة، قائلا: "لم يراعوا حياة أكثر من مليوني مواطن حياتهم معرضة للخطر، وبينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوو احتياجات خاصة.​

وزارة النقل لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب إيتاي البارود وزير النقل

الخبر التالى:

غرفة السياحة: 13.8 ألف معتمر حتى الآن

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان