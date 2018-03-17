محافظ بورسعيد: تنفيذ 50 ألف وحدة لأهالي المحافظة

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بور سعيد، إن محافظته أصبحت أول محافظة في مصر خالية من العشوائيات، وأنه يجرى الآن تنفيذ منطقة لوجيستية تشمل منطقة أسواق عل أعلى مستوى، واستكمال تنفيذ 50 ألف وحدة من إسكان اجتماعي وتعاوني ووحدات بديلة لأهالي المناطق العشوائية.

وأضاف المحافظ خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، في منطقة شرق بورسعيد، أنه تم تنفيذ 58 مصنعا إنتاجيا، كما يوجد مجمع ثاني يشمل 66 مصنعًا، كما تم افتتاح 3 مصانع لتغليف الأسماك، ويوجد مصنع لإعادة تدوير القمامة.

وأشار إلى أنه استعدادا لتأهيل أبناء المحافظة فقد تم تدريب طلبة التعليم الفني لتجهيزهم لسوق العمل.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مشروعات منطقة شرق بورسعيد، والميناء البحري والمنطقة الصناعية والمزارعة السمكية التي يتم تنفيذها في شرق محافظة بورسعيد الساحلية.

ويأتي ذلك في إطار جولات يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفقد مواقع العمل والإنتاج بكافة أنحاء البلاد لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الكبرى الجاري العمل عليها.​