وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان زيادة التعاون

كتب- أحمد نجيب:

اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال؛ لبحث زيادة التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.

حضر اللقاء رئيس ميناء الإسكندرية والمستشار البحري لوزارة النقل ورئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وحسب بيان، اليوم السبت، بحث الجانبان خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الخاصة بالتعاون المشترك والتحديات الحالية، واستمع الوزيران للرؤى والمقترحات الخاصة بتقوية التعاون بين قطاع الأعمال والموانئ البحرية وإجراءات إزالة المعوقات لتفعيل هذا التعاون بما يسهم في تحسين آلية العمل وتطوير الأداء.

كما بحث الجانبان عددًا من المشروعات التي يمكن أن تحقق وتفعل التعاون بين الجانبين مثل مشروعات الشراكة في مجال إنشاء وإدارة المحطات متعددة الأغراض وإدارة المناطق اللوجستية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وتفعيل النقل النهري.

وقال وزير النقل، إن النقل البحري يعتبر قاطرة التنمية، لذلك هناك خطة لاستكمال تطوير الموانئ البحرية وفق رؤية متكاملة لتطوير كل الموانئ المصرية لزيادة تجارة الحاويات والترانزيت وربطها بخطوط السكة الحديد والنقل النهري؛ لتشجيع نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية.