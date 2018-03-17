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"الإسكان": توصيل الصرف الصحي لـ43 قرية بقنا بنسبة 28% من قرى المحافظة

11:00 ص السبت 17 مارس 2018
"الإسكان": توصيل الصرف الصحي لـ43 قرية بقنا بنسبة 28% من قرى المحافظة

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات صرف صحي القرى بمحافظة قنا، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة.

وقال "مدبولي" في بيان له اليوم السبت، يجرى توصيل خدمات الصرف الصحي لـ43 قرية بنسبة 28%، من إجمالي قرى المحافظة البالغ عددها 152 قرية، بخلاف 17 قرية مخدومة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ4 قرى حتى نهاية يونيو 2018، وهى: (الجبلاو "الشيخ ركاب" بمركز قنا - ابومناع بحري، وابومناع غرب، وابومناع شرق بمركز دشنا).

مصطفى مدبولي وزارة الاسكان الصرف الصحي

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