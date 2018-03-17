سفير مصر بماليزيا: المصريون حضروا إلى العاصمة من أماكن بعيدة للإدلاء بأصواتهم

كتب- محمد جمعة:

قال جمال متولي، سفير مصر بماليزيا، إن المشاركة الكبيرة من الجالية المصرية تعكس حجم الدور الوطني الذي يشعر به المصريون في الخارج.

وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، صباح السبت، أنه لمس حضور جيد من الناخبين في اليوم الأول، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال يومي السبت والأحد بالتزامن مع العُطلة الأسبوعية.

وتابع: "المصريون حضروا إلى العاصمة من أماكن بعيدة، وأدلوا بأصواتهم بسهولة ويسر، وارتسمت على وجوههم السعادة، وهو ما يعكس قدر كبير من الوعي والفهم والإدراك لإثراء العملية الديمقراطية".

وأشار إلى أنه وفقا لفروق التوقيت فقد بدأ التصويت في ماليزيا منذ 4 ساعات فقط، لافتا إلى متابعة وسائل الإعلام الماليزية للحدث من خلال الوكالات الأجنبية.