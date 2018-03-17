سفير مصر بالإمارات: 600 ناخب أدلوا بصوتهم بعد غلق باب اللجنة أمس

كتب- محمد جمعة:

قال وائل جاد، السفير المصري في الإمارات، إن الناخبين توافدوا على مقر السفارة في أبو ظبي ودبي، قبل ساعتين من فتح باب التصويت لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، صباح السبت، أن عملية التصويت في الإمارات بمثابة احتفالية كبيرة وملحمة وطنية يفخر بها المصريون، ويلمس فيها الجميع الحس الوطني بحجم المشاركة الكبيرة التي ظهرت بالأمس.

وأشار إلى عملية حصر المصوتين دائم ومستمر، والسفارة تقدم تسهيلات كبيرة، بالإضافة إلى ما يقدمه أفراد الجالية من خدمات إلى بعضهم.

وتابع: "لم نمد فترة التصويت في اليوم الأول، لكن باب اللجنة أغلق في تمام الساعة التاسعة مساء في ظل تواجد حوالي 600 ناخب داخل اللجنة ومحيطها، وجرى تمكينهم من التصويت".