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سفير مصر بالكويت: حشود الناخبين توافدت قبل بدء التصويت في اليوم الثاني

08:36 ص السبت 17 مارس 2018
سفير مصر بالكويت: حشود الناخبين توافدت قبل بدء التصويت في اليوم الثاني

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كتب- محمد جمعة:

قال طارق القوني، سفير مصر في الكويت، إن حشود الناخبين المصريين توافدت إلى مقر السفارة منذ الصباح الباكر لليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية، وقبل فتح باب اللجان بساعتين. 

وأضاف القوني، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، صباح السبت، أن نسبة المشاركة كبيرة جدًا في الكويت، والناخبون ظلوا يتوافدون على مقر السفارة حتى اللحظات الأخيرة من نهاية اليوم الأول، وأغلقت اللجنة في وجود 6 ناخبين أدلوا صوتهم.

وأشار إلى أن من بين المصوتين الذين شاركوا أمس، سيدة تبلغ من العمر 92 عامًا وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى مساعدتهم على إتمام عملية التصويت.  

وتوقع القوني، استمرار التوافد الكبير الذي شهدته الكويت أمس في حضور جماعي كبير، لافتا إلى أنه من الممكن مد فترة التصويت حال تطلب الأمر ذلك.

انتخابات الرئاسة لمصريين بالكويت لناخبون المصريون

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