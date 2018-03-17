الصحف تبرز ماراثون انتخابات الرئاسة بالخارج وزيارة السيسي المرتقبة إلى قناة السويس

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، انطلاق عملية التصويت للمصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام) إنه في أجواء احتفالية وطنية غير مسبوقة أبهر المصريون بالخارج العالم في أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية أمس، وذلك في أكثر من 120 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن الأسر المصرية حرصت على تحويل المناسبة إلى "ملحمة وطنية" في حب مصر، فخرجوا بالملايين حاملين أعلام مصر وسط "الزغاريد" والأغنيات الوطنية، مسجلين إقبالا تاريخيا حضاريا على التصويت في الانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وأشارت إلى أن نيوزيلندا جاءت في مقدمة الدول التي جرت فيها عمليات التصويت بمقار السفارات والقنصليات بسبب فروق التوقيت، وتستمر عملية الاقتراع حتى مساء غد الأحد.

وأكدت أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات استهل يوم أمس بدعوة المصريين بالخارج للمشاركة الإيجابية الكثيفة في الانتخابات، لاختيار من يرونه جديرا برعاية مصالح الشعب، والحفاظ على سلامة الوطن، ومناسبا لهذا المنصب الرفيع شديد الأهمية.

وقالت الصحيفة إن قنصل مصر العام في الكويت السفيرة هويدا عصام أكدت أن إقبال أبناء الجالية المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فاق كل التوقعات مما يعكس مدي وعيهم بالتحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية في الوقت الحالي، وإصرارهم على مساندة الدولة، باعتبارهم خط الدفاع الأول لمصر في الخارج.

وأوضحت أن المشاركة الكبيرة من الناخبين المصريين في الكويت اليوم تمثل رسالة حب إلى الوطن، لافتة إلى أن جميع الفئات العمرية، من نساء ورجال، وحتى كبار السن تسابقوا اليوم للتعبير عن حبهم وإيمانهم بوطنهم.

الجمهورية:

من جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن السفارة البريطانية في القاهرة أعربت أمس عن صدمتها وحزنها لوفاة الفتاة المصرية مريم عبد السلام نتيجة هذه الجريمة المثيرة للاشمئزاز والتي لن تمر دون عقاب.. وأكدت متحدثة باسم السفارة، التزام شرطة نوتنجهام بتقديم المسئولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة من خلال تحقيق دقيق.

وقالت إن الوفد الأمني المصري غادر أمس قطاع غزة عبر معبر بيت حانون متوجها إلى رام الله للمرة الثانية حيث توجه إليها يوم الخميس 8 مارس في مهمة عمل وعاد الأحد 11 مارس، وبعد أن عقد على مدار أسبوعين سلسلة من اللقاءات مع الشخصيات الحكومية وقيادات القوى والفصائل ورجال الأعمال والعشائر والطلبة والخريجين.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة الوفد الأمني تأتي في إطار متابعته لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية في 12 أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تأكيده الاستمرار في تنفيذ برنامج عمل طموح لتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية وتشجيع مشاركة الشركات المصرية في عمليات البحث والاستشكاف بعد اكتسابها الخبرات والكوادر المدربة وفي ضوء النجاحات التي حققتها وأثبتت قدرتها على المنافسة المحلية والإقليمية.

وقالت (الجمهورية) إنه أغلقت مساء أمس صناديق الانتخابات الرئاسية لليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج وسط مشاركة كبيرة من المواطنين في 128 دولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن اليوم الأول مر دون شكاوى أو مشاكل في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم المصريين في الخارج إلى المشاركة الإيجابية والكثيفة لاختيار ما يرونه جديرا برعاية مصالح الشعب والحفاظ على سلامة الوطن ومناسبا لهذا المنصب الرفيع شديد الأهمية، وقال عقب انتهاء اليوم الأول للتصويت إن الهيئة مستقلة استقلالا كاملا عن كافة سلطات الدولة.

أخبار اليوم:

وبدورها، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات قوله إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ودون أية عقبات، وقد تواصلت الهيئة مع السفارات والقنصليات التي تجرى بها الانتخابات، واطمأنت إلى أن الانتخابات تسير بشكل منتظم وجيد.. وأكد أن التصويت بالنسبة للمصريين في تركيا وقطر يسير بشكل جيد ومنتظم ودون أية عقبات.

وقال الشريف، خلال مؤتمر صحفي للهيئة أمس، إن العملية الانتخابية بدأت مساء أمس الأول بنيوزلاندا مرورًا بالعديد من الدول العالمية والعربية والتي شهدت انتظاما تاما ولم تكن هناك أية عقبات أو مشاكل أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أنشأت لجنة خصيصا لمتابعة تصويت المصريين في الخارج وأن تلك اللجنة ترأسها أمس المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي حيث تمت متابعة عملية التصويت عن كثب وفي كل دولة من خلال التواصل المباشر مع رؤساء اللجان.

وقالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد خلال ساعات مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشرق التفريعة بعد الانتهاء من الأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد. ويتابع الرئيس، خلال جولته التفقدية، معدلات تطوير الميناء البحري لشرق بورسعيد والبالغ مساحته ٢٦ كيلو مترا مربعا، وانتهاء المرحلة الثانية من إنشاء الأرصفة البحرية الجديدة بطول ٥ كيلو مترات، وعمق ١٨٫٥ متر، بعد تنفيذ ٢ كيلو متر منها في المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي ليتم افتتاح الرصيف كاملا يونيو المقبل.

وأشارت إلى أن الرئيس سيقوم أيضا بزيارة للمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها نحو ٦٠ كيلو مترا مربعا والمخصصة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بمناطق لوجستية لصناعات القيمة المضافة المقامة على مساحة ٢٤ كيلو مترا مربعا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي للمنطقة العربية بالبنك الدولي قوله إن برنامج الإصلاح الذي وضعته وتنفذه مصر أنقذ الاقتصاد المصري من الاحتضار، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان على حافة الانهيار في فترة ما بعد ٢٠١١ حيث شاع الخوف بين المستثمرين وحدث شلل كلي في عدة قطاعات أبرزها السياحة وأدى هبوط سعر البترول إلى تراجع إيرادات قناة السويس وشكل عدم الاستقرار الأمني تهديدا خطيرا للتنمية على جميع الأصعدة.

وقال ميرزا إن الإصلاح كان بمثابة القرار الشجاع والصعب، مضيفا أنه يرفع القبعة للشعب المصري الذي تحمل التكلفة وللرئيس والحكومة اللذين عملا على إقامة حائط صد اجتماعي قوي لحماية الفقراء رغم أن البلاد لا تملك الكثير من الموارد.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الناخبين الروس يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في بلادهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس فلاديمير بوتين و7 مرشحين آخرين.

وأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية كانت قد بدأت رسميا أمس خارج البلاد حيث توجه الروس المقيمون في الخارج إلى لجان الانتخابات التي أقيمت في مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأكدت أن الرئيس بوتين يخوض الانتخابات كمرشح مستقل للفوز بولاية رابعة، في مواجهة 7 مرشحين آخرين أبرزهم يافيل جوردينين مرشح الحزب الشيوعي الروسي وسيرجي بابورين مرشح حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي»" وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "‬المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي.

وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حذر أمريكا من توجيه أي ضربة عسكرية ضد العاصمة السورية، وقال إن التهديدات الأمريكية بضرب دمشق "غير مقبولة"‬على الإطلاق.

وأضافت أن تصريحات الوزير الروسي جاءت على هامش الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران حول سوريا في أستانا، أمس الجمعة.

وقد تم اللقاء في غياب مراقبين أو مشاركين عن سوريا ومن المتوقع أن يعد لقمة يشارك فيها رؤساء هذه الدول الثلاث في الرابع من أبريل المقبل.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه وبعد أيام على إقالته وزير الخارجية ريكس تيلرسون، كشفت تقارير صحفية عن أن الرئيس دونالد ترامب قرر تغيير مستشاره للأمن القومي، لكنه من غير المتوقع أن يتخذ هذه الخطوة فورا.

وذكرت التقارير نقلا عن خمسة مصادر مطلعة على الخطط، أن ترامب يدرس عددا من البدلاء المحتملين لمستشاره إتش.آر ماكماستر، بينهم جون بولتون سفير أمريكا السابق في الأمم المتحدة، وكيث كيلوج كبير موظفي مجلس الأمن القومي.

وأوضحت أنه من غير المتوقع الإطاحة بماكماستر بشكل فوري، مشيرة إلى أن ترامب يرغب في أخذ ما يكفيه من الوقت لعمل التغيير، لتجنب إهانة مكماستر، واختيار بديل قوي بعناية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نزيف المدنيين يتواصل تحت وطأة الغارات السورية في الغوطة والتركية في عفرين، بعشرات القتلى والجرحى تزامنا مع أكبر موجة نزوح من الغوطة، في الوقت الذي انطلقت به جولة جديدة من مفاوضات أستانا. وفي الغوطة الشرقية، سقط أكثر من ١٠٠ شخص بين قتيل وجريح، أغلبهم في بلدتي كفربطنا وحزة.

ونقلت الصحيفة عن أبو محمد من الدفاع المدني العامل في الغوطة الشرقية التابع للمعارضة "سقط أمس أكثر من ٥٠ قتيلا وحوالي ٨٠ جريحا في بلدة كفر بطنا في أكثر من ١١ غارة نفذتها الطائرة الحربية الروسية والسورية وألقى الطيران المروحي ١٠ براميل متفجرة على البلدة، وتعمل فرق الدفاع المدني على إسعاف الجرحى وإخراج بعضهم من تحت الأنقاض".