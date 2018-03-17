الناخبون يحتشدون أمام سفارة مصر بالكويت قبل ساعة ونصف من بدء التصويت

الكويت- (أ ش أ):

احتشدت صفوف طويلة من الناخبين منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، ولليوم الثانى على التوالى، أمام مقر السفارة المصرية بالكويت، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى للمصريين بالخارج خلال الفترة من 16 الى 18 مارس الجارى.

ورصد مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، بدء توافد الناخبين على نقاط التجمع العشرين التى أعلنت عنها السفارة المصرية بالمناطق التى تشهد كثافة سكنية للمصريين بالكويت، ومنها الفحاحيل، والمهبولة، والمنقف، وحولى، والكنيسة المصرية، وخيطان؛ لاستقلال الحافلات التى وفرتها السفارة بالتنسيق مع المتطوعين من ابناء الجالية، لنقلهم الى الجزيرة الخضراء المواجهة لحى السفارات، ومنها إلى مقر السفارة المصرية.

في الساق ذاته، حرص سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وجميع أعضاء البعثة الدبلوماسية فى السفارة، على التواجد منذ الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، لاستقبال الناخبين فى اليوم الثانى من أيام الانتخابات، والتأكد من سير الأمور وفقا للخطة المعدة سلفا، والتى تضمن سلامة وراحة الناخبين، خلال ادلائهم بأصواتهم.

وكان اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالكويت، قد شهد إقبالا منقطع النظير من قبل الناخبين، الذين توافدوا على السفارة منذ الصباح الباكر، من أجل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى، وسط أجواء من الفرحة الوطنية، خاصة فى ظل حزمة التيسيرات التى قدمتها السفارة المصرية، والتى كانت محل إشادة وتقدير من قبل جموع الناخبين.