مصري بنيويورك: التصويت يسير في هدوء ولا وجود للإخوان

كتب- محمد جمعة:

قال أمجد عطية، أحد أبناء الجالية المصرية في نيويورك، إن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بنيويورك، لم يشوبها أي مظاهر اعتراض خارج مقر السفارة مثل ما حدث في انتخابات 2014 من جماعة الإخوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، فجر السبت، أن الهدوء الذي ساد عملية التصويت أعطى انطباعًا طيبًا لدى الجميع بأن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وتابع عطية: "عملية التصويت كانت عرس ديمقراطي كبير شهدت سهولة ويسر، وكان يومًا سعيدًا عندما التقطنا الصور التذكارية مع علم مصر وأمام اللجان، وكانت السعادة طاغية على الجميع".

وأشار إلى تواجد عدد كافٍ من الموظفين، وجرى استقبالهم بمودة وابتسامة ولم تستغرق عملية التصويت أكثر من 5 دقائق.

ودعا عطية، المهاجرين المصريين، للمشاركة في الانتخابات من أجل مصر وليس من أجل أشخاص، وتابع: "عملنا اللي علينا وكنا البشارة، وننتظر من المصريين في الداخل احتفالية طيبة ومشاركة كبيرة".