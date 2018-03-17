مصري بنيويورك: التصويت يسير في هدوء ولا وجود للإخوان
04:09 ص السبت 17 مارس 2018
الخبر التالى:أحمد علي سليمان عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
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