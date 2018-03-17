أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

سفير مصر بنيوزيلندا: مصر هي الرابح الوحيد من المشاركة في الانتخابات

03:29 ص السبت 17 مارس 2018
سفير مصر بنيوزيلندا: مصر هي الرابح الوحيد من المشاركة في الانتخابات

Untitled

كتب- محمد جمعة:

قال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، إن إجازة عُطلة الأسبوع التي توافق غدًا الأحد ستؤثر إيجابيًا على نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية بدء من اليوم السبت.  

وأضاف الوسيمي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، فجر السبت، أنهم يتواصلون "ثانية بثانية"، مع وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا عدم وجود أي مشاكل خاصة بإجراءات التصويت.

ووجه الوسيمي، رسالته للجالية المصرية بنيوزيلندا، قائلًا: "تعالوا صوتوا فالرابح الوحيد من الانتخابات هي مصر، ولازم تبصوا لمستقبلها في الـ30 سنة اللي جاية وتشاركوا فيه، مع الوضع في الاعتبار ما جرى في مصر من إنجازات خلال الأربع سنوات الماضية".

انتخابات الرئاسة لمصريين بالخارج فير مصر بنيوزيلندا ارق الوسيمي

الخبر التالى:

بدء تصويت المصريين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بدول آسيا

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان