سفير مصر بنيوزيلندا: مصر هي الرابح الوحيد من المشاركة في الانتخابات

كتب- محمد جمعة:

قال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، إن إجازة عُطلة الأسبوع التي توافق غدًا الأحد ستؤثر إيجابيًا على نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية بدء من اليوم السبت.

وأضاف الوسيمي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، فجر السبت، أنهم يتواصلون "ثانية بثانية"، مع وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا عدم وجود أي مشاكل خاصة بإجراءات التصويت.

ووجه الوسيمي، رسالته للجالية المصرية بنيوزيلندا، قائلًا: "تعالوا صوتوا فالرابح الوحيد من الانتخابات هي مصر، ولازم تبصوا لمستقبلها في الـ30 سنة اللي جاية وتشاركوا فيه، مع الوضع في الاعتبار ما جرى في مصر من إنجازات خلال الأربع سنوات الماضية".