سفير مصر بملبورن: مُسنة عُمرها 96 عامًا أدلت بصوتها في انتخابات الرئاسة

كتب- محمد جمعة:

قال محمد الفخري، سفير مصر في ملبورن بأستراليا، إن نسبة توافد المصريين على التصويت في الانتخابات الرئاسية في ارتفاع مستمر، خاصة يومي السبت والأحد الذي يوافق العُطلة الأسبوعية.

وأشاد الفخري، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، فجر السبت، بوعي الجالية المصرية في أستراليا بمن فيهم كبار السن والشباب، مؤكدًا حرصهم الشديد على المشاركة.

وأضاف: "حضرت أمس الجمعة سيدة مُسنة تبلغ من العمر 96 عامًا للإدلاء بصوتها، وهو ما يعكس مدى حب هذه الجالية لوطنهم".

وأشار الفخري إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء من الشفافية، وتعكس صورة حضارية عن المواطن والدولة المصرية، وتابع: "كل شيء يسير على ما يرام والهيئة الوطنية للانتخابات تقدم كل التسهيلات اللازمة".