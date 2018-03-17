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سفير مصر بنيويورك: الإقبال على التصويت في تزايد مستمر

02:41 ص السبت 17 مارس 2018
سفير مصر بنيويورك: الإقبال على التصويت في تزايد مستمر

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كتب- محمد جمعة:

قال هشام النقيب، سفير مصر بنيويورك، إن عملية التصويت تسير بسهولة ويسر، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت تسهيلات كبيرة في الإجراءات.

وأضاف النقيب، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع زيادة إقبال المصريين على مقار لجان التصويت خلال يومي السبت والأحد بالتزامن مع العطلة الرسمية، وتابع: "الإقبال كان جيدًا يوم الجمعة الذي كان يوم عمل والإقبال في تزايد".

وأشار إلى أن السفارة تتواصل مع الجالية في أماكن تمركزهم ويمدونهم بالمعلومات اللازمة عن عملية التصويت، لافتا إلى أن السفارة تغطي 11 ولاية، المسافات بينهم متباعدة جدًا.  

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