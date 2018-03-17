"اتحاد المصريين بالخارج": إقبال الناخبين فاق التوقعات في أول أيام التصويت

كتبت- عايدة رضوان:

أشاد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالدور البارز الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية من خلال السفارات والقنصليات في الدول التي أجريت بها الانتخابات وعددها 124 دولة، بحسب البيان.

وقال الاتحاد في بيانه الثاني، خلال اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، إن عدد المقار التي شهدت تصويت الناخبين بلغ 139 مقرًا انتخابيًا.

وأشاد الاتحاد بالإقبال غير المسبوق وظهور الانتخابات بهذه الصورة الحضارية المبهرة التي شهدت حضورًا ومشاركة كبيرة فاقت توقعات الجميع.

وأثنى الاتحاد على مشاركة المصريين في كل أنحاء العالم، على الرغم إن هذا اليوم هو يوم عمل رسمي في بعض البلدان، متنبئًا بأن تكون المشاركة أكثر فاعلية وإقبالاً خلال يومي السبت والأحد باعتبارها أيام عطل رسمية بهذه الدول.

وانتهى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية المصرية في مختلف دول العالم، وبدأ اليوم الثاني في بعض الدول وسط إقبال كثيف من الناخبين.

وتجرى الانتخابات في الخارج على مدى ثلاثة أيام: الجمعة والسبت والأحد، في 124 دولة. ويقترع نحو 6 ملايين مصري يحق لهم الانتخاب يعيشون في الخارج.

وهناك 139 مركزاً للاقتراع في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

وتضم الولايات المتحدة الأمريكية العدد الأكبر من المراكز بواقع 5 مراكز، فيما تضم المملكة العربية السعودية التي تتمركز فيها النسبة الأكبر من المصريين في الخارج بنحو 3 ملايين (من إجمالي نحو 10 ملايين) مركزين للإدلاء بالأصوات.

ووفرت السفارات حافلات لنقل الناخبين إلى مقرات الاقتراع، إضافة إلى متطوعين لشرح طريقة الاقتراع والشروط الواجبة لإتمامه.

وستجرى الانتخابات في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس.

ولا يواجه السيسي سوى موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي تقدم بأوراق ترشحه في اللحظة الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.