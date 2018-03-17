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"أنا آسف ياريس": مبارك قدم واجب العزاء لأسرة الراحل سمير زاهر هاتفيًا

01:14 ص السبت 17 مارس 2018
"أنا آسف ياريس": مبارك قدم واجب العزاء لأسرة الراحل سمير زاهر هاتفيًا

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

كتب- محمود مصطفى:

أجرى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اتصالًا هاتفياً، أمس الجمعة، بأسرة الكابتن سمير زاهر لتقديم واجب العزاء.

وأعلنت صفحة "أنا آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الرئيس الأسبق أعرب لأسرة الراحل عن حزنه الشديد لوفاة الكابتن سمير زاهر، الذي كان سبباً في نجاح المنتخب بالفوز بالعديد بالبطولات.

وتوفي سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض.

سمير زاهر محمد حسني مبارك صفحة أنا آسف ياريس التواصل الاجتماعي

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