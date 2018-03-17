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الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا يرحب بزيارة شيخ الأزهر لنواكشوط

12:33 ص السبت 17 مارس 2018
الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا يرحب بزيارة شيخ الأزهر لنواكشوط

نواكشوط- أ ش أ:

رحب الاتحاد الوطني للأئمة في موريتانيا، بالزيارة التي سيقوم بها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لموريتانيا ابتداء من يوم غد السبت.

وذكر الاتحاد - في بيان أوردته وكالة أنباء موريتانيا، أنه يرحب بالشيخ أحمد الطيب: "تجديدا للود وحفاظا على العهد".

وأضاف: "مرحبا به على أديم أرض شنقيط التي تنور حيزها بحلوله ضيفا كريما عزيزا على قيادتها وشعبها".

وشدد البيان على أن الأئمة في موريتانيا يعترفون بالجميل لشيوخهم المصريين "عباقرة القارة الإفريقية أسلاف مصدر الأمجاد".

هذا المحتوى من

اتحاد الأئمة شيخ الأزهر موريتانيا أحمد الطيب

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