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بيت العائلة بلندن: "اليوم الانتخابي الأول مر بسلام.. والمشاركة بكثافة تأييد لدولتنا"

12:06 ص السبت 17 مارس 2018
بيت العائلة بلندن: "اليوم الانتخابي الأول مر بسلام.. والمشاركة بكثافة تأييد لدولتنا"

الانتخابات الرئاسية ببريطانيا

كتب- حسن مرسي:

قال مصطفى رجب، مدير بيت العائلة في لندن، إن اليوم الانتخابي الأول مر بسلام، ولم يشهد حدوث أي أزمات، مشيدا بدور المرأة المصرية في بريطانيا، مضيفًا أنها أثبتت أنها نصف المجتمع.

وأشار "رجب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" المُذاع عبر فضائية "ON-Live"، اليوم الجمعة، إلى أن كل أطياف الجالية المصرية من شباب وكبار سن ورجال ونساء شاركت في العملية الانتخابية، مؤكدا أن المصريين في الخارج لبوا نداء الوطن بأعداد وفيرة.

وأكد مدير بيت العائلة في لندن، أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية رسالة للخارج، وتأييد لدولتهم.

مصطفى رجب الطريق إلى الاتحادية الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة

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