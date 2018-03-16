سفير مصر بلندن يكشف تطورات جديدة في قضية مقتل الطالبة مريم عبدالسلام

كتب - معتز عباس:

قال ناصر كامل السفير المصري ببريطانيا، إن هناك تحولاً كبيرًا لدى الإعلام البريطاني في قضية مقتل الطالبة مريم المعتدى عليها في لندن، مضيفًا: "غضب المصريين نبه الإعلام البريطاني للحادث، وأنه هنا حالة سيل من التغطية الإعلامية للحادث من كافة وسائل الإعلام حتى الصحف الصفراء تتابع الحادث".

وأكد "كامل"، في لقاء خاص لبرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الجمعة، أن إعلان وصول اللجنة البرلمانية المصرية إلى بريطانيا يوم الخميس المقبل لمتابعة تحقيقات الحادث حظيت بتغطية كبيرة من وسائل الإعلام.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة طبية لحضور تشريح جثة الطالبة للتعرف على أسباب الوفاة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون استنكر حادث مقتل "مريم" وأكد اهتمامه بمتابعة تقديم الجناة للعدالة.