عازر من الإمارات: المصريون حققوا إنجازًا عظيمًا بتوافدهم على صناديق الاقتراع

كتبت- هند الشامي:

أعلنت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، من دولة الإمارات، أن المصريين بالخارج، حققوا انجازاً عظيماً اليوم الجمعة، وغمرتهم الفرحة والسعادة وهم يؤدون واجبهم الوطني تجاه بلدهم الغالي مصر فخورين بوطنيتهم وانتماؤهم للغالية "مصر".

وقالت النائبة: "المصريون شاركوا بكثافة عالية وتوافدوا أمام السفارات والقنصليات الصغير قبل الكبير والنساء وسط الرجال والشيوخ وسط الشباب لتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عازمين بكل قوة على استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات وطنهم الغالي".

وأكدت عازر أن المصريين بالخارج وجهوا رسالة اليوم للعالم بأن شعب مصر بالخارج أو بالداخل يقفون خلف القيادة السياسية المصرية بكل قوة من أجل الوطن، مؤكدة أن رسالتهم اليوم للجميع واضحة وهى الرد على الخونة والإرهابيين أعداء الوطن الذين لا يريدون لمصر وشعبها الخير.

وذكرت وكيل لجنة حقوق الانسان أن الشعب المصري عازم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء، ومواجهة الإرهاب، وستبقى مصر مرفوعة القامة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود أبطال مصر الأوفياء قوات الجيش والشرطة المصرية.