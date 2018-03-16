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الرئيس البرتغالي: شيخ الأزهر قائد ديني عظيم

09:58 م الجمعة 16 مارس 2018
الرئيس البرتغالي: شيخ الأزهر قائد ديني عظيم

الرئيس مارشيلو دي سوزا

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس مارشيلو دي سوزا، رئيس جمهورية البرتغال، خلال كلمته باحتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس الجمعية الإسلامية بلشبونة، إن كلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وشرف ​َ​ زيارته للبرتغال أوصَلَ رسالةً سلام وانفتاح على الآخر.

وأضاف رئيس البرتغال: "الطيب قائد ديني عظيم يدعو دائمًا للتسامح والسلام، ويخفف كثيرًا من الضغط على الساحة العالمية".

وذكرت مشيخة الأزهر، في بيان لها الجمعة، إن الرئيس البرتغالي لفت إلى أن الدور الخاص بالاندماج الإيجابي داخل المجتمع البرتغالي أمر مهم للغاية، مستشهدًا بقول شيخ الأزهر إن واجب المسلمين في المجتمعات الأوروبية وغيرها الاندماج والتعايش في المجتمعات التي يعيشون بها، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك أوسمة يجب أن تُعطى فهي للجالية الإسلامية التي تمثل السلام في البرتغال لأنها نموذج للتسامح.

ووصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، أول أمس الأربعاء، ضمن جولة خارجية، تشمل البرتغال وموريتانيا.

الرئيس البرتغالي احمد الطيب الازهر الشريف الجمعية الإسلامية بلشبونة

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