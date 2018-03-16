مصراوي" يرصد حكاية أغلى شقة في مصر.. "ثمنها 40 مليون دولار"- صور"

عازر من الإمارات: المصريون حققوا إنجازًا عظيمًا بتوافدهم على صناديق

كتب- محمد عبدالناصر:

عرضت شركة "mib real estate solutions" للتسويق العقاري، إحدى الشقق "الدوبلكس" بمنطقة جاردن سيتي بفندق الفورسيزون للبيع، مقابل 40 مليون دولار أمريكي.

ونشرت الشركة المتخصصة في التسويق العقاري في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية، إعلان بيع الوحدة السكنية على صفحتها الخاصة بـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور تبرز معالم الوحدة السكنية ومميزاتها.

وللتأكد من ثمن وتفاصيل الوحدة الموجودة بالإعلان، تواصل "مصراوي"، مع محمد سعد، مدير عام شركة mib real estate"، الذي أكد بدوره أن ثمن الوحدة هو 40 مليون دولار، لافتًا إلى أن ثمن الوحدة قابل للتفاوض مع المالك مباشرة، فهو مصري الجنسية، رافضًا الكشف عن شخصيته.

وأكد "سعد" أن الشركة تسوق أكثر من وحدة في فندق الفورسيزون بنفس السعر تقريبًا، موضحًا أن مساحة الوحدة السكنية تصل إلى 1600 متر، وبها حمام سباحة خاص، كما أنها تطل مباشرة على النيل والأهرامات وحديقة الحيوان، ويوجد في شارع الفندق سفارة فرنسا، والكويت، وتركيا، والإمارات، والسعودية وروسيا.

وأوضح مدير عام الشركة، إن فندق الفورسيزون يسكن به بعض المسؤولين والشخصيات المرموقة الخليجية مثل الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة السعودية السابق، والأمير سلطان بن محمد آل سعود، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السعودي السابق، وورثة الشيخة موزة آل ثاني.

وأضاف أن الشقة فيها مطبخ رخام جلاكسي أمريكي، وحمام رخام أسباني، وغرفة نوم من أمريكا وأنتريه إسباني، وأنها تحتوي على كاميرات داخلية وخارجية.

والمصريون بطبيعتهم لم يفوتوا الفرصة بهدف السخرية من الإعلان وسط الحالة الاقتصادية الموجودة في البلاد، فعلق أحمد إبراهيم على منشور الإعلان على "فيسبوك"، "أنا لسه متاجرتش في المخدرات والسلاح مع بعض".

وكان من ضمن أطرف التعليقات ما كتبه أحمد جمال: "دي بقى قسط ولا كاش.. وهل ممكن ندخل شريك مع حد". وفي بعض الصور التي عرضها الإعلان ظهر كسر في زجاج السفرة، ليقول أحد المعلقين، "الزجاج مكسور وده يقلل من ثمنها 3 مليون دولار على الأقل .. مش هشتري".