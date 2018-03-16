بالصور.. انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه بمحافظات الجمهورية

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(مصراوي):

انطلقت اليوم الجمعة، الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بمشاركة وزارات: الري، والأوقاف، والثقافة، والبيئة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تستمر حتى 22 مارس الجارى، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

وبدأت الفعاليات بتخصيص جزء من خطبة الجمعة للحديث عن أهمية المياه والحفاظ عليها، وندوات ودروس دينية عن أهمية ترشيد الاستهلاك بالمساجد الكبرى بكل محافظة.

وشاركت شركات المياه بكل المحافظات فى أسبوع المياه تحت عنوان "النقطة بتفرق - مع بعض نحافظ عليها"، ونظمت شركة مياه الإسكندرية بالتعاون مع كلية تجارة الإسكندرية ماراثون رياضى أمام شيراتون المنتزة حتى كوبرى ستانلي، بمشاركة 233 متسابقًا من شباب الإسكندرية.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن أسبوع المياه سيشهد تنظيم عدد من الندوات وورش العمل والفعاليات، لنشر ثقافة الاعتماد على النفس، فيما يخص أمور الصيانة دون الاعتماد على أى من المهنيين أو الحرفيين، مؤكدًا أهمية الترشيد خلال المرحلة المقبلة.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم اليوم تناول قضايا المياه بخطبة الجمعة بمسجد محمد شيخون لتوعية المصليين بكيفية الحفاظ على مياه الشرب.

وأضاف أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات المشاركة بالمحافظة مديريات الأوقاف والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والري والثقافة وجهاز شئون البيئة والأزهر الشريف.

وأكد المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه المنوفية،على ضرورة الحد من الإسراف في استهلاك المياه في مصر، وحتمية الحفاظ عليها من الإهدار والتلوث و أهمية التكاتف بين الجميع للوصول لهدف واحد وهو نقطة مياه = حياه.

وأوضح نجيب، أنه تم التنسيق لزيارة علماء وأئمة وزارة الأوقاف لمحطة تنقية مياه الشرب بمركز الشهداء بالمنوفية لمتابعة مراحل انتاج وتنقية مياه الشرب.

وأكد المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن الأسبوع التوعوي بأهمية المياه يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية في ضوء إهتمام جميع مؤسسات الدولة بنشر ثقافة الوعى المائى والحفاظ على المياه.

وأشار إلى أن الأسبوع المائى يتضمن تنظيم قوافل توعوية ودروس علمية وندوات بالمساجد والكنائس على مستوى مدن المحافظة بالاضافه الى تعميم اذاعه مدرسية عن المياه بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات ولقاءات شبابية بالأندية ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وفى سياق متصل، أقيمت ندوة تحت عنوان " نقطة مياه تساوى حياه " عقب صلاة الجمعه لتعريف الحضور بحث الأديان على ترشيد الاستهلاك وعدم الإهدار.

وكان هذا الأسبوع شهد تنفيذ مجموعة أنشطة توعوية بالتعاون بين المديريات المختلفة لتوعية طلاب المدارس والمعاهد الازهرية بكيفية الحفاظ على المياه المهدرة وتنفيذ دورى رياضى لشباب القرية وندوات وورش تعليم المبادئ الاولية فى السباكة لسيدات الجمعيات الخيرية للتوعية بكيفية ترشيد استهلاك المياه وكذلك تنفيذ قافلة مائية بالقرية لتقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيا للاهالى هذا بالاضافة الى تنظيم لقاءات بين عمد ومشايخ وقادة الرأى بالقرية مع مسئولى المديريات المعنية.