تواضروس عن زيارته للسعودية: لم يأتي الوقت المناسب

كتب- حسن مرسي:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن زيارته للمملكة العربية السعودية لم يتم تحديدها حتى الآن، متابعًا: "زرت العديد من الدول العربية منها الإمارات والكويت والأردن ولبنان، وسيأتى الوقت المناسب لزيارة السعودية".

وأشاد "تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "بالمختصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر" مساء الجمعة، بخطة السعودية لـ2020، و2030، موجهًا التحية لولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على رويته الشابة التي نتج عنها قفزات قوية للمجتمع السعودي.

وشدد بابا الإسكندرية، على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة والشباب، مشيرًا إلى أن هناك أزمة قيادة بين الشباب، ولابد من توافر قائد يفهم لغتهم.