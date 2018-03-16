سفير مصر بالكويت: إغلاق لجان الاقتراع فور انتهاء تصويت المتواجدين بمحيط السفارة

كتب- حسن مرسي:

أعلن السفير طارق القوني، سفير مصر في الكويت، عن إغلاق أبواب اللجان الانتخابية خلال دقائق، بعد التأكد من مشاركة كافة الناخبين الموجودين بأماكن الاقتراع.

وأضاف "القوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن العملية الانتخابية تمر بسهولة ويسر ولم تشهد أي مشاكل أومعوقات رغم التزاحم.

وتابع سفير مصر في الكويت: "لم نتوقع أن تكون المشاركة بهذه الكثافة المبهرة، وكان يوم ناجح للعملية الديموقراطية وللصورة اليموقراطية في مصر".