النائب إيهاب الطماوي: كل صوت انتخابي رصاصة في قلب أعداء الوطن

كتبت- هند الشامي:

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه يثق في إقبال الشعب المصري على التصويت في انتخابات الرئاسة التى تجري حاليًا في الخارج.

وأضاف الطماوي، في تصريحات صحفية، أن عشرات الملايين من الشعب المصري في الداخل والخارج سيقبلون على التصويت في الانتخابات الرئاسية ليعلنوا في رسالة للعالم دعمهم للدولة المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن تتخطى نسب المشاركة في هذه الانتخابات، عن الانتخابات الماضية، مؤكدا أن كل صوت انتخابي هو رصاصة في قلب أعداء الوطن.