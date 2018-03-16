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تعليق نقيب الصحفيين على المقال المسيء للسعودية بإحدى الصحف

08:15 م الجمعة 16 مارس 2018
تعليق نقيب الصحفيين على المقال المسيء للسعودية بإحدى الصحف

الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة إحالت صحفي إلى التحقيق بسبب الإساءة في مقاله للمملكة العربية السعودية، موضحًا أن الموضوع به العديد من الأخطاء المهنية والإساءات للمملكة دون أى مبرر.

وقدم "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، الشكر للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الذى أحال الواقعة لنقابة الصحفيين حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفًا: "كما ننادي بحرية الزملاء الصحفيين، واللجوء إلى التقاضي في الأمور التى تخص حرية الصحافة والنشر لابد من التفاعل نقابيًا حتى لا نعطي المبرر لإجراءات آخرى".

ونوه أن الواقعة حولت إلى مجلس نقابة الصحفيين وفقا للائحة التنظيمية من أجل تحويلها إلى لجان التحقيق والتأديب النقابية، معلقا: "لازم ننقي شوكنا بأيدنا داخل البيت الصحفي أفضل من أن يفرض علينا حل خارج النقابة".

عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين السعودية المقال المسيء مكرم محمد أحمد

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