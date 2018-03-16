وزير النقل يضع حجر الأساس لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع

كتب- أحمد نجيب:

وضع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء و اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات/ بضائع عامة) بميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 ألف م2 و منطقة لوجيستية بمساحة 500 الف م2 لتقديم الخدمات للمحطة و لتتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء (مليون متر مربع)على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الاردنى لخدمة جنوب سيناء .

وقال وزير النقل، في بيان له، إن مشروع المحطة متعددة الأغراض يشمل إنشاء رصيف بحري بطول 700 متر طولي و غاطس 17 متر، وساحات حاويات وبضائع عامة ومبانٍ إدارية وخدمية ومناطق انتظار وشبكات مرافق، وبنية تحتية وأسوار جمركية على مساحة 230 الف م2.

يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر وشركة CRBC، الصينية للطرق و الكبارى (China Road Bridge Corporation) لتنفيذ المشروع كبداية لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم، حيث يأتي ذلك تنفيذًا لسياسة ومخطط الدولة لتنمية سيناء، وتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة بالمنطقة ولزيادة التبادل التجاري.